В банкротстве «Краснодарского диоксида кремния» нашли признаки преднамеренности

Арбитражный управляющий «Краснодарского диоксида кремния» выявил признаки преднамеренности в банкротстве компании. Об этом говорится в материалах ЕФРСБ.

Согласно заключению о наличии признаков фиктивного и/или преднамеренного банкротства ООО «Краснодарский диоксид кремния», с 2017 года по 2019 год показатели, характеризующие платежеспособность компании, значительно ухудшились, при этом руководитель должника скрывал информацию об изменении структуры его имущества, что может быть признаком преднамеренного банкротства. Признаки фиктивного банкротства выявлены не были.

Как писал “Ъ-Кубань”, процедура наблюдения была введена в отношении ООО «КДК» в августе прошлого года. С заявлением о признании компании банкротом обратилось ООО «Южная рисовая компания». Должнику были предъявлены требования в размере 444,9 тыс. руб., в том числе – 433,3 тыс. руб. задолженности по договору аренды земельного участка несельскохозяйственного назначения и 11,7 тыс. руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины. Рассмотрение дела по результатам процедуры назначено на 11 февраля 2021 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Краснодарский диоксид кремния» зарегистрировано в Краснодаре в 2011 году, занималось производством основных неорганических химических веществ. Уставный капитал общества составляет 237,3 млн руб., на 51% принадлежит столичному ООО «Рисовые высокие технологии», 49% - закрытому паевому инвестиционному фонду особо рисковых (венчурных) инвестиций «Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Краснодарского края». По итогам 2019 года выручка ООО «Краснодарский диоксид кремния» составила 1,9 млн руб., убыток – 7,6 млн руб., кредиторская задолженность - 10,7 млн руб., дебиторская – 31,5 млн руб.

Виктория Колганова