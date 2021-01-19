Три участка концерна «Алмаз-Антей» проданы под застройку за 8 млрд рублей

Концерн «Алмаз-Антей» продал под застройку на торгах три своих земельных участка — на Обводном канале, Шкиперском протоке и Малом проспекте Петроградской стороны. Общая сумма трех сделок составила 8 млрд рублей, сообщает «Фонтанка.ру».

Покупателем объекта площадью 12 га на Васильевском острове, где в данный момент располагается входящий в «Алмаз-Антей» ВНИИ Радиоаппаратуры, стало ПАО «Группа ЛСР», заплатившее за актив 4,8 млрд рублей. Второй участок — на углу Обводного канала и Лермонтовского проспекта, где находилось АО «Завод радиотехнического оборудования» — за 2,6 млрд руб. приобрела группа RBI. Третий объект площадью 1,8 тыс. кв. м в Петроградском районе города, где базировался завод «Навигатор» (также входит в «Алмаз-Антей») достался московской компании ООО «Пегас». По данным интернет-издания, за этой компанией, созданной лишь в декабре 2020 года, может стоять девелоперская группа ПИК.

При этом представители госконцерна особо подчеркивают, что каждое из предприятий, освобождающих площади в центральных районах Петербурга, уже получило собственный комплекс зданий с современным оборудованием на основной площадке «Алмаз-Антея» в городе — на Обуховском заводе. Вырученные от продажи участков средства планируется пустить на финансирование программы развития предприятий и погашения взятых на это кредитов.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в декабре 2020 года «Группа ЛСР» также приобрела на торгах имущественный комплекс концерна «Алмаз-Антей», расположенный на улице Красного Курсанта. Девелопер предложил за этот участок площадью 7,8 тыс. кв. м 720 млн руб.