В Анапе в технополисе «Эра» появились научные роты Космических войск и ВВС

В состав военного инновационного технополиса «Эра» в Анапе вошли три научные роты. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Две научные роты, прибывшие из Красногорска и Воронежа, выполняют исследования в интересах Воздушно-космических сил и ВВС, еще одна научная рота из Сергиева Посада предназначена для выполнения научно-исследовательских и научно-прикладных работ в интересах ядерного оружейного комплекса страны. Как сообщили в военном ведомстве, новые научные роты позволят усилить шесть перспективных направлений исследований. После пополнения в составе ВИТ «Эра» насчитывается 320 операторов научных рот.

Как писал "Ъ-Кубань", в 2021 году количество научных рот на площадке военного инновационного технополиса «Эра», расположенного в Анапе, увеличат с пяти до восьми. В результате общая численность сотрудников технополиса станет больше на 20%.

Наталья Решетняк