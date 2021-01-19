«Итоги 2020 года: законы и бизнес»

9:00 — 14:00
Санкт-Петербург, Вознесенский пр., 1, отель Four Seasons Hotel Lion Palace, зал «Монферран»
ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге и Санкт-Петербургский государственный университет приглашают принять участие в ежегодном форуме, посвященном подведению итогов законотворческой деятельности и оценке их влияния на бизнес.
Участники мероприятия — руководители и топ-менеджмент ведущих международных и российских юридических, консалтинговых компаний, руководители юридических департаментов крупнейших компаний Санкт-Петербурга и Ленинградской области, представители органов государственной власти, ассоциаций, высшей школы.
Приветственное слово от декана юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Сергея Белова.
Программа:
09:00 — 10:00 Регистрация. Приветственный кофе
10:00 — 11:30 I сессия
Практика Верховного Суда по налоговым спорам в 2020 году
Спикер: Сергей Сосновский, партнер «Пепеляев Групп»
Третейское разбирательство: итоги 2020
Спикер: Леонид Кропотов, советник DLA Piper
Обзор основных изменений в сфере недвижимости за 2020 год
Спикер: Арина Довженко, руководитель практики «Недвижимость и строительство» Borenius Russia
11:30 — 12:00 Кофе-брейк
12:00 — 13:30 II сессия
Последние тенденции таможенного контроля
Спикер: Вильгельмина Шавшина, Ассоциированный Партнер EY, руководитель группы услуг по таможенному регулированию и международной торговле, практика налоговых и юридических услуг в СНГ
13:30 — 14:00 Неформальное общение
Правовые партнеры:
Участие для юридических и консалтинговых компаний предусматривает регистрационный взнос 15 тыс. руб. для 1-го представителя от компании, 21 тыс. руб. для 2-х представителей от компании (без учета НДС).
По всем вопросам обращайтесь в отдел конференций:
Анастасия Груздева, заместитель руководителя службы информационных проектов, тел.: +7 (911) 960-21-22, gruzdeva@spb.kommersant.ru
Анна Кникст, заместитель руководителя отдела информационных проектов по аналитике, тел.: +7 (911) 133-55-42, knikst@spb.kommersant.ru
Юлия Рогочая, координатор информационных проектов, тел.: +7 (981) 195-10-44, rogochaya@spb.kommersant.ru
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