АО «Информационное агентство "Башинформ"» исключено из перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ республики указом главы Башкирии Радия Хабирова. Документ, подписанный 14 января, опубликован сегодня на портале правовой информации. Причины исключения не сообщаются.

Руководитель агентства по печати республики Максим Ульчев сказал "Ъ-Уфа", что, по его данным, «Башинформ» исключили из перечня, чтобы провести реформу республиканских СМИ, анонсированную ранее. По его словам, это «формальная сторона вопроса». «Опасаться внутренним, внешним участникам процесса, партнерам агентства абсолютно нечего. Это больше канцелярская информация», — сказал он.

Весной прошлого года из перечня стратегических предприятий было исключено ГУП «Телерадиокомпания Башкортостан». Как ранее писал "Ъ-Уфа", ТРК «Башкортостан» планируется приватизировать и присоединить к АО «Башинформ», на базе которого создается республиканский медиахолдинг.

Дарья Кучеренко