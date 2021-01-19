В Удмуртии опровергли слухи об ограничениях числа тестов на коронавирус

В Удмуртии не вводили никаких ограничений на объемы тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили в оперштабе региона. Среднее количество анализов уменьшилось из-за изменений в приказе главного санитарного врача.

«Так, контактировавшие с больными COVID-19 могут выходить из 14-дневной самоизоляции без сдачи на теста на коронавирус, если не проявились клинические симптомы заболевания. Пациентов с коронавирусной инфекцией выписывают при получении одного отрицательного результата ПЦР-исследования»,— отметили в оперштабе.

Напомним, что на 19 января в лабораториях Удмуртии провели 790,95 тыс. исследований на COVID-19. Из них 2,58 тыс. проб проверили за последние сутки.