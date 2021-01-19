В Таганроге арестовали подозреваемого в краже деталей «самолета Судного дня»

Таганрогский городской суд заключил под стражу подозреваемого в краже деталей с Ил-80 («самолета Судного дня») местного жителя Жору Хачунца. Как рассказала “Ъ” его жена Елена, заседание прошло еще 6 января, решением суда мужчина арестован на два месяца.

Как рассказала госпожа Хачунц, ее мужа задержали 26 декабря за управление автомобилем без прав. Его поместили в спецприемник на десять дней. Уже 28 декабря к мужчине пришли правоохранители, которые заявили, что он стал обвиняемым в деле о краже деталей с «самолета Судного дня». «Мы не могли понять, о чем речь: у нас маленькая дочь, поэтому по телевизору все время мультики, за новостями не следим. Казалось это чем-то абсурдным — какой самолет, он их видел только в небе»,— заявила Елена Хачунц. Она подчеркнула, что ее муж никогда не имел отношения к ТАНТК имени Бериева, на котором находился самолет, и к заводу «даже близко не подходил». «На следующий день после того, как Жоре сказали о самолете, моего старшего сына увезли на допрос, меня с восьмимесячной дочерью тоже забрали на допрос. Без повестки, никаких имен, никто не представлялся. Позже у Жоры отняли телефон и стали звонить всем контактам, всех знакомых уже опрашивали по многу раз, в том числе с использованием полиграфа»,— рассказала жена задержанного. Она уверена, что ее муж ни в чем не виноват и правоохранители «решили повесить на него дело».

Напомним, в начале декабря в городе Таганроге Ростовской области возбудили уголовное дело по факту хищения имущества из грузового отсека самолета Ил-80, известного как «самолет Судного дня». Заявление о происшествии подал представитель АО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева» — предприятие проводило плановые работы по модернизации и продлению ресурса самолета. По данным СМИ, из самолета могли пропасть радиостанционные блоки и платы из таких же демонтированных блоков. Следователи оценили причиненный ущерб в 1 млн руб.

Подробнее — в публикации “Ъ” «"Самолет Судного дня" поделился оборудованием».

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону