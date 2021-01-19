Комитет гордумы поддержал награждение экс-главы Перми почетным знаком

Сегодня на заседании комитета по местному самоуправлению и регламенту Пермской думы депутаты обсудили проект решения о награждении экс-главы города Дмитрия Самойлова почетным знаком «За заслуги перед городом Пермь». Как сообщила глава комитета Наталья Рослякова, такое предложение поступило от врио главы Перми Алексей Демкина.

Начальник управления по вопросам муниципальной службы и кадров горадминистрации Галина Бритвина, выступавшая с докладом по этому вопросу, причислила к заслугам господина Самойлова улучшение и увеличение количества объектов социальной инфраструктуры — детских садов, школ, спортивных сооружений, успешное решение вопросов, связанных с расселением аварийного жилья, развитие спорта, активное межмуниципальное и международное сотрудничество. Отдельно госпожа Бритвина остановилась на дорожном строительстве, отметив, что при Дмитрии Самойлове были реализованы такие значимые проекты, как реконструкция пересечения ул. Героев Хасана и Транссибирской магистрали, реконструкция ул. Революции, площади Восстания и Северной дамбы.

Члены комитета единогласно поддержали проект решения. Окончательное решение о награждении господина Самойлова будет принято на пленарном заседании городской думы.

Напомним, Дмитрий Самойлов возглавлял администрацию Перми с лета 2014 года. В 2016 году, после объединения должностей главы администрации и главы города, депутаты Пермской думы избрали господина Самойлова на должность градоначальника. В декабре прошлого года Дмитрий Самойлов покинул мэрию и перешел в краевое правительство, на должность вице-премьера.