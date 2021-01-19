Лжесотрудники банка похитили у пенсионера из Ижевска 515 тысяч рублей

У 75-летнего пенсионера из Ижевска похитили 515 тыс. руб. под предлогом защиты от кражи. Проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба МВД по городу.

Установлено, что потерпевшему позвонила женщина, которая представилась сотрудницей банка и в ходе беседы узнала, что у него открыт вклад на 515 тыс. руб. Под предлогом защиты от кражи злоумышленница убедила пенсионера обналичить сбережения и перевести их на «безопасный счет». В банкомате ижевчанин смог снять лишь 200 тыс. руб., которые перевел на указанный счет.

Утром потерпевший понял, что стал жертвой преступления и обратился в полицию. В то же время ему позвонила та же злоумышленница. Полицейский убедил пенсионера, что у него снова пытаются похитить деньги и посоветовал не отвечать на звонки с неизвестных номеров. При этом пожилой мужчина сообщил злоумышленнице, что находится в полиции и пишет заявление.

На следующее утро ижевчанин вновь обратился в дежурную часть с заявлением о хищении оставшихся 315 тыс. руб. На этот раз злоумышленники представились сотрудником полиции и убедили пенсионера обналичить оставшиеся сбережения и перевести их на «безопасный счет» для защиты от кражи.