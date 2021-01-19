Полузащитник ФК «Сочи» Жоаозиньо рассказал об угрозах после конфликта на матче со «Спартаком»

Полузащитник ФК «Сочи» Жоаозиньо заявил, что не бил помощника главного тренера «Спартака» Андреаса Хинкеля, однако после конфликта с ним начал получать угрозы. Об этом футболист рассказал телеканалу «Матч ТВ».

По словам Жоаозиньо, Андреас Хинкель изначально вел себя агрессивно, когда случился конфликт между тренером «Спартака» Доминико Тедеско и капитаном «Сочи» Сосланом Джанаевым.

«Я ждал Айртона, чтобы поблагодарить за игру и обменяться майками. Их тренер начал ругаться с нашим капитаном, потом появился второй агрессивный тренер [Хинкель]. Я сказал: "Easy" (полегче), получил в ответ некрасивое слово, на этом все закончилось. Все это я рассказывал на заседании КДК. Не знаю, с чего он решил, что я его ударил. Этого точно не было»,–­ прокомментировал Жоаозиньо.

Футболист также рассказал, что после матча со «Спартаком» получал в соцсетях много угроз.

«Писали не только мне, но и моей семье. Писали даже, что я обезьяна. Я не отвечал»,– добавил полузащитник «сочинцев».

Матч 18 тура РПЛ между «Сочи» и «Спартаком» прошел 12 декабря 2020 года, завершившись победой с минимальным счетом 1:0 в пользу южан. После игры главный тренер «Спартака» Доминико Тедеско заявил, что по окончании игры футболист Жоаозиньо ударил его помощника Андреаса Хинкеля.

Кроме того, он заявил об оскорблениях со стороны тренера вратарей «Сочи» Дмитрия Бородина. Как сообщал “Ъ-Кубань”, в ходе конфликта после матча Бородин выкрикнул фразу «Это наша земля!». Главный тренер команды соперников расценил это как проявление национализма и показал в ответ оскорбительный жест.

Московский клуб потребовал расследовать поведение представителя «Сочи». Однако определение высказывания Бородина как националистического или ксенофобского в ходе дальнейших разбирательств не было подтверждено экспертами FARE.

21 декабря 2020 года Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение о наложении взысканий на участников конфликта. По решению КДК, тренер вратарей ФК «Сочи» Дмитрий Бородин должен будет заплатить штраф 50 тыс.руб. за неспортивное поведение, а главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско будет оштрафован на 50 тыс. руб., а также дисквалифицирован на три матча.

Алексей Белянин