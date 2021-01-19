СКР возбудил уголовное дело после гибели капитана сухогруза в Черном море

По факту гибели капитана сухогруза «Арвин» при крушении в Черном море у берегов Турции возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта»), сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

По данным следствия, «Арвин» потерпел крушение 17 января в Черном море около турецкой провинции Батын. Капитан судна, житель Ростова-на-Дону 1984 года рождения погиб. Обстоятельства затопления устанавливает Ростовский следственный отдел на транспорте.

Всего на судне были 12 членов экипажа, 10 человек — граждане Украины, два — граждане России. Второго россиянина удалось спасти, он госпитализирован. Всего спасли шестерых моряков, четверо погибли.