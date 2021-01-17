Россиянина спасли после крушения сухогруза в Черном море

Во время спасательной операции, ведущейся после крушения сухогруза Arvin в Черном море, спасен россиянин Николай Кринов, сообщила пресс-атташе посольства России в Турции Ирина Касимова. Она заявила, что его состояние стабильное. Судьба другого гражданина России, пропавшего без вести после крушения, пока неизвестна.

«По официальным данным турецких властей, из 12 членов экипажа затонувшего в Черном море сухогруза "Арвин" 10 человек — граждане Украины, два — граждане России. В числе шести спасенных — один росгражданин Николай Кринов, старший техник судна»,— передает ТАСС сообщение госпожи Касимовой. Она отметила, что господин Кринов госпитализирован в турецком городе Бартын.

Ранее Росморречфлот отмечал, что активная фаза спасательной операции в Черном море приостановлена из-за непогоды. «Сейчас порывы ветра составляют до 15 м/с, большая волна»,— говорил ТАСС представитель ведомства.

Судно Arvin (номер IMO 8874316) затонуло 17 января у берегов турецкой провинции Бартын. По сообщению Росморречфлота, него борту находились 12 человек, шестерых удалось спасти. Губернатор Бартына Синан Гюнер сообщал, что в ходе происшествия погибли четверо моряков.