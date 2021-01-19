Кремль не будет обращать внимания на призывы Запада освободить Навального

Кремль не намерен прислушиваться к заявлениям из-за рубежа об оппозиционере Алексее Навальном, но выступает за добрые отношения со всеми странами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, ситуация вокруг дела господина Навального не требует особого внимания президента.

«Мы слышим эти заявления, однако в данном случае мы не можем и не собираемся принимать эти заявления во внимание. Речь идет о факте невыполнения российского закона гражданином России. Это абсолютно внутреннее дело, и мы никому не позволим в него вмешиваться и не намерены прислушиваться к таким заявлениям»,— сказал господин Песков на пресс-колле.

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При этом он прокомментировал информацию о возможных нарушениях при задержании оппозиционера. По его мнению, «если кто-то где-то нарушает порядок, соответственно, полиция принимает меры».

Утверждения же о том, что Владимир Путин боится оппозиционера и поэтому он был так быстро арестован, Дмитрий Песков назвал «ерундой». «Мы знаем, что у ФСИН были и остаются претензии. Были нарушены определенные правила. Поскольку речь идет о гражданине РФ — в данном случае наличие претензий к нему, невыполнение законных правил — это не имеет никакого отношения к президенту РФ и это никак нельзя ассоциировать с президентом»,— подчеркнул господин Песков в ответ на вопрос “Ъ FM”.

Кроме того, Дмитрий Песков назвал «тревожными» призывы Алексея Навального выходить на улицы. «Мы не являемся органом, который может давать этому оценку, но, наверное, это могло бы быть поводом для определенного анализа и экспертизы на предмет призывов к чему-то незаконному»,— сказал он. Пресс-секретарь отметил, что в Кремле не опасаются массовых акций в поддержку оппозиционера.

Алексея Навального задержали 17 января на паспортном контроле в Шереметьево, куда он прилетел из Берлина после лечения и реабилитации после предполагаемого отравления. 18 января суд провел выездное заседание в отделении полиции и отправил Алексея Навального под стражу до 15 февраля за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Политик находится в СИЗО «Матросская Тишина». Суд по иску ФСИН о замене ему условного срока на реальный запланирован на 2 февраля.

Подробнее о реакции других стран на задержание — в материале “Ъ” «Следующая санкция — Алексеевская».