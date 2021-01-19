«Наличие претензий к Навальному не имеет отношения к президенту России» Дмитрий Песков — о реакции зарубежных СМИ на арест оппозиционера

Не нужно арест Алексея Навального ассоциировать с Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее зарубежные СМИ и сам оппозиционер заявили, что быстрый арест оппозиционера после возвращения из Германии связан с тем, что Владимир Путин якобы боится последнего.

В Кремле это предположение назвали «полной ерундой». «У ФСИН были и остаются претензии, так как были нарушены определенные правила.

И поскольку речь идет о гражданине Российской Федерации, то наличие претензий к нему не имеет никакого отношения к президенту России.





И не нужно здесь никак это ассоциировать с президентом»,— подчеркнул Дмитрий Песков, отвечая на вопрос “Ъ FM”.

Пресс-секретарь отметил, что по статистике за последние три года правила условного срока были нарушены около 18 тыс. раз и ко всем нарушителям применялись определенные меры. «И искали, и сопровождали,— по-разному было»,— отметил Песков.

При этом пресс-секретарь президента назвал призывы Алексея Навального выходить на улицы тревожными, но добавил, что не может давать оценку этим действиям. «Но, безусловно, наверное, это могло бы быть поводом для определенного анализа и экспертизы на предмет призывов к чему-то незаконному»,— подчеркнул Дмитрий Песков, добавив, что в Кремле не опасаются массовых протестов.