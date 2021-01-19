Суд оштрафовал астраханца за несообщение о террористической деятельности знакомого

В Астрахани суд назначил штраф мужчине, которого признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 205.6 УК РФ (несообщение в органы власти о лице, содействующем террористической деятельности). Об этом сообщили в СУ СКР.

Как уточнили в ведомстве, с 2015 года по 2017 год астраханец, зная о том, что его знакомый находится на территории Сирии и принимает участие в боевых действиях против правительственных войск данного государства, добровольно не сообщил о нем в органы власти.

Приговором Северо-Кавказского окружного военного суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 80 тыс. руб.

Мария Шахрай