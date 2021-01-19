На Кубани риелтора подозревают в незаконной продаже 6,5 га муниципальной земли

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении жительницы Новокубанского района, обвиняемой в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, подозреваемая была индивидуальным предпринимателем в сфере риелторских услуг. Действуя на основании доверенности, она получила подложные выписки о том, что ее клиенты имеют право постоянного пользования двумя земельными участками общей площадью 6,5 га. В дальнейшем она оформила муниципальные земли в собственность третьих лиц. Ущерб от ее действий составил 1,5 млн руб.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). На время следствия ее оставили на свободе под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, ранее правоохранительные органы Сочи возбудили два уголовных дела в отношени местных жителей, подозреваемых в хищении земельных участков в садовом товариществе на общую сумму в 3 млн руб.

Алексей Белянин