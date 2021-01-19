Двух жителей Сочи подозревают в хищении муниципальной земли на 3 млн рублей

Правоохранительные органы Сочи возбудили два уголовных дела по факту мошенничества с муниципальными земельными участками. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

По данным ведомства, двое местных жителей внесли себя в список членов садового товарищества «Ветеран», расположенного по ул. Высокогороной, а затем утвердили эти данные у председателя товарищества. Затем они обратились в регистрационные органы с заявлением о приобретении права на земельные участки. Предоставив все документы, они в общей сложности зарегистрировали право собственности на три земельных участка, стоимостью более 1 млн руб. каждый.

Уголовные дела по данному факту возбудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В настоящее время их расследование продолжается.

Алексей Белянин