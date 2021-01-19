В Нариманове Астраханской области начал работать ковидный госпиталь

В Астраханской области начал работу второй многофункциональный медицинский центр в Нариманове. Сюда уже поступили первые пациенты с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Медучреждение рассчитано на 100 коек, из которых десять — реанимационные. В новом ковидном госпитале установлено современное оборудование и закуплены все необходимые препараты для лечения. Обследование пациентов проводится на высокотехнологичном компьютерном томографе. В госпитале оборудованы современная лаборатория и системы обеззараживания помещений.

Мария Шахрай