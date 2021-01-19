Руководителю волгоградских судебных приставов запретили приближаться к зданию УФССП

Центральный районный суд Волгограда ввел запрет определенных действий в отношении руководителя регионального управления Службы судебных приставов Владимира Евстигнеева, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба суда. Господину Евстигнееву запрещено выходить за пределы жилого помещения, в котором он проживает, по ночам, приближаться к зданию УФССП по Волгоградской области менее чем на 30 м, пользоваться интернетом и средствами связи, общаться с обвиняемыми и свидетелями по уголовному делу, отправлять и получать письма. Мера пресечения действует до 11 марта.

Как сообщал “Ъ”, Владимир Евстигнеев обвиняется в получении взятки в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера за попустительство по службе в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Также в уголовном деле фигурирует руководитель волгоградского управления Росимущества Юрий Ефимов, которому вменяют посредничество во взяточничестве, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ).

По версии следствия, господин Евстигнеев потребовал от волгоградского бизнесмена, чтобы тот оплатил ему комиссионный сбор за покупку с торгов арестованного в рамках исполнительного производства автомобиля в размере 160 тыс. руб. Юрий Ефимов предположительно выступал посредником в переговорах. Взамен коммерсанту пообещали попустительство при проверках.

Сергей Петунин, Саратов