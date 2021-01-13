Руководители волгоградских Росимущества и Службы судебных приставов подозреваются во взяточничестве

В Волгоградской области возбуждены уголовные дела в отношении руководителя территориального управления Росимущества Юрия Ефимова и главы управления ФССП России по региону Владимира Евстигнеева, сообщает Следственный комитет России по региону.

Как пояснили в следственном управлении, дело возбуждено по материалам региональных УФСБ России и ГУ МВД. Один из фигурантов дела подозревается в получении через посредника взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера за попустительство по службе, совершенное в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), второй — в посредничестве во взяточничестве, совершенном с использованием служебного положения, в крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Кто из двух руководителей областных управлений федеральных структур получал взятку, следствие не уточняет, как и другие подробности дела.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств возможной противоправной деятельности высокопоставленных должностных лиц региональных управлений ФССП и Росимущества»,— добавили в следственном управлении. Господа Ефимов и Евстигнеев не были задержаны, мера пресечения им не избиралась.

Сергей Петунин, Саратов