Минздрав Украины опроверг информацию о закупке российских ПЦР-тестов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов опроверг информацию о том, что в стране в 90% случаев используют ПЦР-тесты, произведенные в России. По словам министра, Украина не закупает российские тесты и не намерена делать это. Об обратном ранее заявил председатель Национальной медицинской палаты Украины, директор госпредприятия «Украинский научный центр "Институт вакцинологии и иммунобиопрепаратов"» Сергей Кравченко.

«Это не просто информация, которая не соответствует действительности, это очередной фейк… Я вам расскажу про тесты, которые закупаются Минздравом по странам-производителям – это КНР, США, Корея, Польша, Германия, Великобритания, Франция, Австрия, Канада, Чехия, Турция, Сингапур. Как вы видите, РФ здесь нет. Подчеркиваю, что закупка большинства ПЦР-тестов осуществляется у украинского производителя»,— сказал господин Степанов на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

Он пояснил, что российские тесты в стране в 0,6% случаев используют «исключительно в каких-то частных лабораториях», а государство их «точно не закупало, не закупает и закупать не планирует».

Напомним, в декабре интервью газете The New York Times президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что получение западных вакцин откладывается на неопределенное время. Он добавил, что страна готова закупать любык вакцины, кроме российских.

Подробности — в материале “Ъ” «Украине и хочется, и не колется».