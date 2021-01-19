Екатеринбургский музей ИЗО начал переезд в «Эрмитаж-Урал»

В Екатеринбурге музей изобразительных искусств приостанавливает работу на срок с 18 по 27 января из-за переезда в культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал» на Вайнера.

Как сообщила заведующая сектором по связям с общественностью Яна Шляхецкая, сейчас перевозят постоянную экспозицию западноевропейского искусства. После открытия здание музея ИЗО на улице Воеводина будет полностью посвящено отечественному искусству: там будут представлены такие экспозиции, как «Русская икона XVIII – начала XX века», «Русское искусство XVIII – начала XX века», «Русский художественный авангард», «Уральское художественное литье из чугуна», «Камнерезное и ювелирное искусство Урала». В залах, в которых ранее располагалась западноевропейская выставка, появится обновленная постоянная экспозиция искусства советского периода.

Напомним, «Эрмитаж-Урал» располагается в реконструируемом объекте культурного наследия на Вайнера, 11, его открытие запланировано на апрель 2021 года. Ранее в этом здании располагался Екатеринбургский музей изобразительного искусства (ранее Свердловская картинная галерея). В годы Великой Отечественной войны в нем хранились коллекции Эрмитажа.

Ирина Пичурина