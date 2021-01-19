В 2020 году 54,3% билетов на поезда дальнего следования на Урале продали онлайн

По итогам 2020 года доля электронных билетов на поезда дальнего следования, которые обслуживается Свердловской и Южно-Уральской железных дорог (СвЖД, ЮУЖД), составила 54,3%, сообщила пресс-служба СвЖД. Всего было продано более 3,6 млн электронных билетов.

Компании обслуживаются Уральским филиалом АО «Федеральная пассажирская компания». В декабре доля онлайн-продаж составила 61,6%, говорится в сообщении. Тогда через интернет было оформлено 334,4 тыс. билетов. Электронные билеты можно приобрести на сайте «РЖД» и через мобильное приложение.

Напомним, пассажиропоток на СвЖД в прошлом году снизился по сравнению с 2019 годом на 25,9%. Пассажиропоток в пригородном сообщении составил 17,9 млн пассажиров, в дальнем следовании — 5 млн.

Михаил Мананников