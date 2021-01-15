Пассажиропоток на СвЖД упал в прошлом году более чем на четверть

Пассажиропоток на Свердловской железной дороге (СвЖД) в прошлом году снизился по сравнению с 2019 годом на 25,9%. Об этом сообщает пресс-служба СвЖД.

Пассажиропоток в пригородном сообщении составил 17,9 млн пассажиров (–21%), в дальнем следовании — 5 млн (–39,5%). Пассажирооборот в 2020 году снизился на 38,6% к уровню 2019 года и составил 5,8 млрд пассажиро-километров.

В декабре 2020 года с вокзалов и станций СвЖД отправлено 1,6 млн пассажиров, что на 30,6% меньше, чем в декабре 2019 года. Пассажирооборот на СвЖД в декабре 2020 года составил 403 млн пассажиро-километров, что на 46,8% меньше, чем в декабре 2019 года.