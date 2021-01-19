В Волжском судебный пристав подозревается в служебном подлоге и фальсификации доказательств

В Волгоградской области на основании материалов проверки прокуратуры правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении ведущего дознавателя Волжского ГО СП № 1 УФССП по региону. Он подозревается в служебном подлоге и фальсификации доказательств. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Как уточнили в ведомстве, 30 ноября 2020 года в прокуратуру Волжского для утверждения обвинительного акта поступило уголовное дело в отношении гражданина, обвиняемого в неуплате средств на содержание детей. В рамках проверки было установлено, что подписи в протоколе допроса и иных следственных действиях выполнены не подозреваемым. Кроме того, был искажен ряд фактических обстоятельств. В связи с этим дело возвратили для дополнительного расследования. В отношении дознавателя возбудили уголовное дело.

Расследование проводится СО по Волжскому СУ СКР.

Мария Шахрай