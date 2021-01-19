В бюджете Саратова ищут средства на очистку крыш школа и детсадов от снега

Саратовским школам и детским садам, а также другим учреждениям соцсферы, обещают выделить денежные средства на очистку крыш от снега и наледи. Этот вопрос поручил проработать своим заместителям Алексею Никитину и Александру Бурмаку, а также главам районов глава города Михаил Исаев.

«У всех муниципальных учреждений социальной сферы должна быть финансовая возможность привлечь на договорных условиях спецтехнику и квалифицированных рабочих»,- отметил мэр. Он также поручил оказать помощь в этом вопросе коммунальные службы города.

Первому заместителю Сергею Грачеву поручено проверить информацию о недопущении на территорию полигонов вывезенного с территорий образовательных организаций снега. Глава города обещал наказать виновных в случае, если этот факт подтвердится.

Марина Ковалева