Основное оборудование начали монтировать в новом цехе бесшовных труб ВМЗ

Выксунский металлургический завод (ВМЗ, входит в Объединенную металлургическую компанию, ОМК) получил более 75% технологического оборудования от компании Danieli для нового цеха по производству бесшовных труб, сообщили в пресс-службе предприятия. На площадке начали монтировать основное оборудование на линиях контроля, отделки и термоотдела.

Сейчас на ВМЩ завершили установку панелей стен и кровли цеха, накрыли тепловой контур основного здания, запустили первые газовые обогреватели. Смонтированы 38 из 40 мостовых кранов, восемь из них ввели в работу. Ведутся работы по обустройству инфраструктурных коммуникаций, продолжается возведение административно-бытового комплекса, строится железнодорожная инфраструктура с новой станцией. Генеральным подрядчиком строительства выступает сама ОМК.

Как ранее сообщалось, запустить производство бесшовных труб на ВМЗ планируют к 2022 году. Объем инвестиций оценивается в 60 млрд руб. Мощность производства составит до 500 тыс. т бесшовных труб в год.

Анастасия Еремина