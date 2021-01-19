Group-IB прогнозирует ущерб на 450 млрд рублей от экономических преступлений в 2020 году

Общий ущерб от экономических преступлений в России по итогам 2020 года может составить 450 млрд руб., сообщил руководитель лаборатории компьютерной криминалистики компании Group-IB Валерий Баулин. По его словам, для расследования финансовых правонарушений необходимо использовать киберкриминалистику и профильную экспертизу.

«Ущерб от экономических преступлений в России, по данным МВД, в 2020 году может превысить 450 млрд руб. За этот же период более 300 тыс. экономических преступлений совершалось при помощи высоких технологий»,— сказал господин Баулин в интервью «РИА Новости». По его словам, расследования обязательно должны включать киберкриминалистику и профильную экспертизу, так как любое финансовое правонарушение имеет цифровой след. Такие следы злоумышленники оставляют на своих устройствах, в переписке по электронной почте и в мессенджерах.

Он рассказал, что в прошлом году Group-IB запустила направление по расследованию финансовых преступлений. Компания привлекает экспертов для решения задач по форензике (компьютерной криминалистике) для расследования, анализа и юридического закрепления цифровых улик, в том числе для судебных разбирательств.