Алтайский бизнес-омбудсмен обратился в суд по интеллектуальным правам по делу поставщиков «Холидея»

Бизнес-омбудсмен Алтайского края Андрей Осипов направил внепроцессуальное обращение в суд по интеллектуальным правам по делу поставщиков сибирского ритейлера «Холидей». По данным аппарата бизнес-омбудсмена, компания ООО «Холидей маректинг» потребовала от поставщиков ритейлера выплатить компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак.

Андрей Осипов обращает внимание на то, что ООО «Компания Холидей» реализовывала товар под собственной торговой маркой. Сибирские поставщики производили товар для торговой сети, используя товарные знаки и маркировки, предложенные самим «Холидеем». «При этом, торговая сеть получала полный контроль над производством такого товара, качеством, ценообразованием и распределением»,— сообщает он. Правозащитник также отмечает наличие признаков аффилированности ООО «Компания Холидей» и ООО «Холидей маркетинг», а также осведомленность ООО «Холидей маркетинг» об использовании товарного знака.

По данным «деловой России», на конец декабря 2020 года к поставщикам было предъявлено 199 млн руб., сейчас сумма составляет 369 млн руб.

Ранее Альфа-банк потребовал от «НСК Холди» вернуть в конкурсную массу банкротящейся компании «Холидей» около 1 млрд руб. Подробнее — в материале “Ъ-Сибирь” «"Холидею" предъявили ставку».

Оксана Павлова