В Татарстане предложили ежегодно повышать стоимость проезда

Глава госкомитета Татарстана по тарифам Александр Груничев предложил ежегодно повышать цену за проезд в общественном транспорте на 1 руб. Об этом он заявил на итоговой коллегии ведомства.

По его словам, такое нововведение поможет избежать резкого увеличения тарифа. «В транспорте сложилась ситуация, вызванная рядом причин, когда тарифы изменяются не каждый год, как в коммунальной сфере, а, допустим, раз в три года или пять лет... Мы же предлагаем сделать ежегодный рост, но в границах той предельной платы граждан, которую доводит до нас правительство России», — отметил господин Груничев.

Он добавил, что в данный момент этот вопрос прорабатывается. При этом чиновник выразил надежду, что Кабмин республики его поддержит.

"Ъ-Казань"