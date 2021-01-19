РБК: полицейского проверят из-за утечки данных для расследования о Навальном

Полицейского из Самары проверят на причастность к утечке информации из базы данных «Розыск магистраль», которая могла использоваться в расследовании об отравлении оппозиционера Алексея Навального сотрудниками ФСБ, сообщил источник РБК. «Розыск магистраль» содержит сведения о перемещениях в поездах, самолетах и пассажирским автотранспортом. Сотрудники полиции при использовании базы вводят персональный логин и пароль.

По словам источника, 29 декабря в отношении сотрудника отдела полиции №6 по Самарскому району Самары Кирилла Чупрова управление СКР по региону возбудило уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК). Самарский районный суд сообщил, что 29 декабря Кирилла Чупрова отправили под домашний арест, и подтвердил, что он арестован по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Источник РБК рассказал, что накануне ареста в Самару приезжала группа сотрудников ФСБ из центрального аппарата.

Информация, которой старший лейтенант полиции поделился с посторонним, могла касаться авиаперелетов людей, названных в расследовании об отравлении господина Навального, сказал собеседник издания. По его словам, в отношении еще одного сотрудника отдела полиции №6, начальника дежурной части, проводится служебная проверка.

14 декабря Фонд борьбы с коррупцией совместно с Bellingcat, The Insider и CNN при участии Der Spiegel выпустили расследование, в котором говорилось о причастности сотрудников ФСБ к предполагаемому отравлению Алексея Навального. 17 января политик вернулся в Россию после лечения в Германии, его задержали в аэропорту. 18 января суд отправил Алексея Навального под стражу до 15 февраля из-за нарушения им условий испытательного срока по делу «Ива Роше». Политик доставлен в СИЗО «Матросская Тишина».

Подробнее о задержании — в материале “Ъ” «А ФСИН его знает».