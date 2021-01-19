В Анапе продали имущество ЗАО «Агрокомплекс "Витязевский"» за 16,2 млн рублей

Имущество ЗАО «Агрокомплекс "Витязевский"» продано с молотка единым лотом за 16,2 млн руб., говорится в материалах Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Победителем торгов признан Андрей Сенченко, действующий в интересах индивидуального предпринимателя Ксении Катаровой.

Имущество банкрота расположено в станице Благовещенская (Анапа). В лот вошли здания коровников, здание санпропускника, клубнехранилище, зерносклад, весовая, склады, котельная и пр.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «Агрокомплекс Витязевский» было зарегистрировано в Анапе в 2002 году. Основной вид деятельности — смешанное сельское хозяйство. в 2019 году выручка общества составила 3,3 млн руб., чистый убыток - 5,2 млн руб.

ИП Ксения Катарова, по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрирован в Анапе в 2006 году. Основным видом деятельности является торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах, в том числе торговля фруктами и овощами.

Наталья Решетняк