Еще 190 случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии

В Удмуртии выявили 190 случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки. Кроме того, скончалась одна 82-летняя инфицированная пациентка, сообщает оперштаб региона.

Среди новых заболевших 90 жителей Ижевска, 20 граждан из Завьяловского района, 11 — из Игринского района, 10 — из Алнашского района, по восемь — из Глазова и Воткинска, пять — из Можги, по четыре — из Можгинского, Малопургинского и Дебесского районов, по три — из Глазовского, Кезского, Кизнерского, Красногорского, Шарканского, Юкаменского и Ярского районов, по два — из Якшур-Бодьинского и Вавожского районов, один — из Воткинского района. Отметим, что диагноз подтвердили у четырех детей до 14 лет и 68 граждан старше 65 лет. При этом 189 человек вылечились от COVID-19.

За все время в Удмуртии зарегистрировали 23648 случаев заражения коронавирусом. Из них 321 закончился летальным исходом, 19782 пациента выздоровели, остальные продолжают лечение, 148 заболевших находятся в тяжелом состоянии.