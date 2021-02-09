Сегодня день рождения у заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой

Ее поздравляет председатель правления Пенсионного фонда РФ Максим Топилин:

— Дорогая Татьяна Алексеевна, с днем рождения! Я знаю Вас со времен НИИ труда, где мы начинали работать, и все эти годы Вы являетесь для меня примером целеустремленности, способности быстро разобраться в ситуации, служения Родине. Известный факт: Вы знаете цифры госбюджета наизусть, но что более впечатляет — за цифрами Вы видите человека. Работа в «социалке» требует немалых душевных сил и громадной трудоспособности, поэтому в этот день желаю Вам неиссякаемой энергии, поддержки команды и близких! И пусть COVID-19 будет побежден!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»