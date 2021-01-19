Россияне оценили комфортную жизнь на пенсии в 45,6 тысяч рублей

Для комфортной жизни на пенсии россиянам ежемесячно необходимо 45,6 тысяч руб., сообщили «Известия» со ссылкой на опрос НПФ Сбербанка. В 2002 году средняя пенсия по стране составляла 14 тыс. 980 руб.

Согласно опросу, выше всего свой комфорт оценивают жители Москвы (65,1 тыс. руб.), Владивостока (57,1 тыс. руб.), Санкт-Петербурга (55,4 тыс. руб.) и Хабаровска (52,4 тыс. руб.). Меньше всего средств нужно жителям Рязани (38,5 тыс. руб.), Ульяновска (38,6 тыс. руб.), Астрахани (38, 8 тыс. руб.) и Пензы (39,9 тыс. руб.).

Для комфортной жизни опрошенным россиянам необходимо иметь собственное жилье (98% респондентам), качественную медицину (97%), хорошее питание не только дома, но в кафе и ресторанах (96%), возможность заминаться спортом или другим хобби (96%). Также россиянам на пенсии нужны современная бытовая техника (95%), походы в театр и на выставки (95%), а также возможность самостоятельно организовывать свою жизнь (90%).

Опрос проходил среди жителей крупных российских городов (с населением более 500 тыс.). В опросе участвовали россияне в возрасте 45–60 лет.

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