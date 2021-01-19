А теперь было ковидно В Башкирии вводят паспорта и скидки для вакцинированных жителей республики

С 5 февраля в Башкирии планируют выдавать так называемые антиковидные паспорта в виде специальных QR-кодов. Их обладателями должны стать жители республики, у которых подтверждено наличие антител к новой коронавирусной инфекции, а также прошедшие вакцинацию от COVID-19. Как отметил глава республики Радий Хабиров, нововведение позволит, в частности, ослабить ограничения для посещения концертных залов. Кроме того, обладатели паспортов смогут получать различные скидки, например при посещении бассейнов и спортзалов. Участники рынка сферы развлечений поддерживают инициативу властей и готовы предложить переболевшим или вакцинированным дополнительные преференции.

Власти Башкирии первыми в России решили ввести практику оформления так называемых антиковидных паспортов. «Получить их смогут те, кто имеет антитела — то есть переболели ковидом или вакцинировались. Это позволит нам снять с наших жителей много ограничений,— написал в Facebook глава Башкирии Радий Хабиров.— Например, в рамках режима самоизоляции люди старше 65 лет смогут ходить в магазины, посещать театры и так далее. Кстати, при наличии антиковидного паспорта мы сможем наполнять залы (концертные.— „Ъ“) и больше положенных 30%».

Руководитель администрации главы республики Александр Сидякин на прошедшем в понедельник оперативном совещании правительства сообщил, что получить специальный QR-код можно будет после прохождения вакцинации или анализа крови на наличие антител — в этом случае код из системы минздрава Башкирии автоматически придет в личный кабинет гражданина на сайте госулуг, и его можно будет сохранить на телефоне или распечатать.

По данным „Ъ“, для обладателей антиковидных паспортов уже предусмотрены различные преференции. Например, на услуги санаторно-курортных учреждений, гостиниц или бронирование туров по республике у региональных туроператоров. Кроме того, владельцы антиковидных паспортов могут рассчитывать на 30-процентную скидку при посещении государственных учреждений культуры республики в течение всего текущего года, а также на 20-процентную скидку на экскурсию по Уфе на двухэтажном автобусе ZurBus, скидку на абонементы в бассейны «Нефтяник» и Центра спортивной подготовки имени Баталовой. Кроме того, скидки готовы предоставить пять республиканских фитнес-клубов и даже частные предприниматели — например стерлитамакский предприниматель Елена Митькина обещает скидки на ткани, пряжу, швейную фурнитуру.

Как сообщил „Ъ“ собеседник, близкий к администрации главы Башкирии, список предприятий, предоставляющих скидки обладателям антиковидных паспортов, будет пополняться. «Особенно это касается предприятий, находящихся в орбите нашего влияния,— отметил он.— Впрочем, и частные предприниматели, особенно из сферы развлечений, готовы присоединиться к проекту, купить оборудование для считывания QR-кодов и предоставить скидку обладателям антиковидных паспортов».

Помимо скидок власти предусмотрели предоставление педагогическим работникам дополнительных трех выходных дней, возможность для родителей присутствовать на общешкольных и мероприятиях и в детсадах. Руководителям учреждений и предприятий рекомендовано премировать всех без исключения сотрудников в случае вакцинирования от коронавируса более 70% коллектива.

Стоит отметить, что получение антиковидного паспорта не отменяет ношение масок в общественных местах — по-прежнему все обязаны носить это средство защиты.

На инициативу республиканских властей отреагировала сенатор от Башкирии Лилия Гумерова. По ее мнению, как она сообщила ТАСС, Башкирия может стать пилотным регионом для внедрения антиковидных паспортов. «И дальше, уже взвесив все плюсы и минусы, можно было бы принимать решения в других субъектах РФ, безусловно, посоветовавшись с общественностью, с жителями и так далее»,— передает агентство слова сенатора.

По данным, на понедельник количество выявленных заболевших COVID-19 в республике составило 22 068 человек. На минувшей неделе министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщал, что в республике препаратом «Спутник V» вакцинировано более 6 тыс. человек. До конца января Башкирия должна получить не менее 50 тыс. доз вакцины от коронавируса.

Опрошенные „Ъ“ руководители уфимских развлекательных комплексов с воодушевлением восприняли инициативу властей региона. «Мы поддерживаем это решение и готовы предоставлять скидку обладателям антиковидных паспортов, правда, пока не решили какую,— заявил управляющий развлекательного комплекса MusicHall 27 Кирилл Шишов.— Дело в том, что пока непонятен механизм считывания QR-кодов и неизвестно, будут ли изменены ограничения на работу развлекательных учреждений». Его поддерживает директор развлекательного комплекса «Огни Уфы» Сергей Миролюбов. «Мы готовы предоставлять скидки, если необходимо, купить необходимое оборудование,— заявил он.— Мы, которые с марта не проводили в концертном зале массовых мероприятий, давно ждали подобного решения. Надеюсь, что аналогично поступят власти других регионов: артисты при планировании туров предпочитают объезжать за один раз сразу несколько площадок».

Булат Баширов