Учителей сгоняют с крыш

В Саратове администрации районов города определят специалистов, которые будут отвечать за качество очистки школьных крыш от снега. Новые должности вводятся из-за случаев привлечения учителей к работам по уборке территорий. После служебной проверки информации о данных инцидентах в Заводском и Ленинском районах города, были вынесены выговоры заместителям глав администраций по соцсфере. Замглавы администрации Саратова напомнил, что уборку могут проводить только квалифицированные исполнители. В школах говорят, что, если технические сотрудники не справляются, для очистки крыш должна наниматься соответствующая организация. Секретарь реготделения «Единой России» депутат Госдумы Николай Панков считает, что все дело в недостаточном финансировании школ.

В районных администрациях Саратова будут назначены специалисты, в обязанности которых вой­дет контроль за качеством очистки от снега кровель образовательных учреждений, а также приемка выполненных работ. Как пояснили в мэрии, такое решение принято в связи со случаями привлечения к снегоуборочным работам педагогов. Заместитель главы администрации Саратова по социальной сфере Александр Бурмак пояснил, что теперь заниматься этим вопросом будут исключительно представители муниципалитета.

«Отдельно подчеркиваю, что педагоги и директора школ, детских садов, других образовательных организаций не должны заниматься этими вопросами. Они будут выполнять свою основную и главную работу — обучать и воспитывать детей, обеспечивая их безопасность. Осматривать крыши и решать, насколько качественно убраны снег и наледь, должны чиновники, поэтому контролем за удалением снежных и ледяных отложений займутся ответственные сотрудники муниципалитетов»,— цитирует Александра Бурмака пресс-служба администрации Саратова. Господин Бурмак отметил, что вести уборку школьных территорий и кровель зданий могут только квалифицированные работники.

На прошлой неделе в Заводском и Ленинском районах города было зафиксировано два случая привлечения сотрудников учреждений к работам по уборке территории: в детском саду № 193 и в школе № 90. По второму факту была проведена служебная проверка, по результатам которой стало известно, что директор и учитель «были вынуждены» пойти на нарушение в связи с необходимостью очистки кровли от снега. После разбирательств заместителям глав администраций районов по соцсфере объявили ­выговоры.

«Это должно было стать для остальных управленцев примером того, что нельзя халатно подходить к вопросу организации процесса. В следующий раз подобным дисциплинарным взысканием не обойдется»,— отметил господин Бурмак.

В опрошенных „Ъ“ школах директора отказались пояснять, кто и как занимается уборкой территорий. В одной из школ ответственный сотрудник рассказал, что в штате школы должен присутствовать дворник, убирающий территорию от снега. Но в случае необходимости образовательное учреждение может обратиться в компанию, занимающуюся очисткой снега. «Для очистки крыши от снега нанимается соответствующая организация, с ней заключается договор. А в должностных обязанностях дворника только очистка школьного крыльца и прилегающей территории»,— пояснил педагог.

Депутат Госдумы Николай Панков уверен, что проблема в «неправильно выстроенной системе финансирования». «Директорам и заведующим не выделяют денег на очистку территории и крыш. И они не могут нанять дворников, специализированные организации. А отвечать за безопасность детей и родителей обязаны. Причем несут и уголовную ответственность. Вот и убирают снег сами. Под страхом увольнения»,— рассказал депутат в своем telegram-канале «Пара слов». По его мнению, наказывать нужно не директоров и не заведующих, а тех чиновников, которые переложили на них ответственность, не обеспечив их финансированием.

Зампред постоянной комиссии по вопросам социальной сферы Саратовской городской думы депутат Дмитрий Кудинов считает, что введение новой штатной единицы в районных администрациях — «объективная необходимость». По его словам, даже если школа заключила договор и наняла кого-то для очистки крыши, проконтролировать это директор не всегда может. На его взгляд, будет лучше, если кто-то из людей, «знающих и понимающих, как эти работы проводятся, и какой объем выполняется», возьмет на себя такую ответственность.

Мария Шахрай