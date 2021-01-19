Правительство сэкономит на зеленой энергии

По данным “Ъ”, Минэнерго решило сократить объем новой программы строительства зеленой генерации после 2025 года на 30%, чтобы удержать рост энергоцен в стране на уровне инфляции. В результате нагрузка на энергорынок до 2035 года в рамках программы ВИЭ снизится до 306 млрд руб., а до 2050 года — до 545 млрд руб. Объем строительства сократится до 4,6 ГВт. Инвесторы в ВИЭ предупреждают: в результате доля возобновляемой энергетики в РФ не достигнет даже 2%, а экономика потеряет 200 млрд руб. инвестиций.

Минэнерго нашло компромисс с Минэкономики по вопросу финансовой поддержки строительства новых зеленых мощностей в РФ в 2025–2035 годах, следует из письма министра энергетики Николая Шульгинова вице-премьеру Александру Новаку (документ от 31 декабря 2020 года есть у “Ъ”, в Минэнерго подтвердили отправку). Минэкономики предлагало сократить финансирование проектов вдвое, Минэнерго выступало против.

Теперь ведомства все-таки согласовали возможность сокращения программы на 30%. В таком случае нагрузка на энергорынок до 2035 года составит 305,93 млрд руб., а до 2050 года — 544,7 млрд руб. (в ценах 2021 года), следует из документа.

За эти деньги в России будет построено 4,6 ГВт новых мощностей, в том числе 1,8 ГВт солнечных и 2,7 ГВт ветряных электростанций. По информации “Ъ”, вопрос будет обсуждаться у Александра Новака во вторник, 19 января.

306 миллиардов рублей может составить стоимость программы строительства ВИЭ-электростанций в РФ до 2035 года

Новые ветряные (ВЭС) и солнечные (СЭС) электростанции, а также малые ГЭС строятся в России по договорам поставки мощности (ДПМ), которые гарантируют инвестору окупаемость проектов через повышенные платежи энергорынка. Объем поддержки на 2025–2035 годы был утвержден еще в 2019 году. Предполагалось, что объем нагрузки на энергорынок до 2035 года составит 437 млрд руб., а до 2050 года — 768 млрд руб. с учетом объемов СЭС, перенесенных из предыдущей программы. Целевой объем вводов в таком случае составил бы 6,2 ГВт, включая 2,5 ГВт СЭС и 3,5 ГВт ВЭС, говорится в письме.

Программу поддержки ВИЭ придется сокращать, чтобы удержать рост цен на электроэнергию на уровне инфляции, следует из письма господина Шульгинова. Такое поручение в 2017 году дал президент Владимир Путин, одобряя долгосрочные инвестиционные программы в энергетике.

По словам источников “Ъ”, снижение программы позволит провести остальной цикл инвестиций в энергетике (программа модернизации старых ТЭС, строительство АЭС и ВИЭ), не нарушая этих ограничений.

Инвесторы в ВИЭ видят в предложении Минэнерго множество рисков. «Сокращение объемов в условиях глобального энергоперехода и ускорения темпов роста мирового спроса на оборудование зеленой генерации выглядит крайне недальновидным в части развития экспортного потенциала. Принятие такого решения законсервирует отсталость российской энергетики по показателю углеродоемкости и доли ВИЭ в энергобалансе, которая так и не достигнет 2% к 2035 году. Экономика страны потеряет около 200 млрд руб. инвестиций только в секторе ВИЭ, помимо этого, потери ожидают сектора водородной энергетики, электротранспорта и накопителей энергии, перспективы развития которых без ВИЭ крайне ограниченны»,— заявил “Ъ” директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики Алексей Жихарев.

Промышленность при этом предлагает вовсе отказаться от поддержки ВИЭ. «Масштабная помощь ВИЭ уже оказана, компетенции и производства созданы, дополнительно появляются стимулы для низкоуглеродного энергоснабжения, есть значительный потенциал развития на удаленных территориях и розничном рынке. Нет никакого смысла в дальнейшей поддержке ВИЭ через ДПМ, достаточно ограничиться мерами поддержки промышленности, иначе отрасль никогда не "повзрослеет"»,— говорят в «Сообществе потребителей энергии».

Сокращение программы на 30% лучше, чем сокращение наполовину, констатирует руководитель направления «Электроэнергетика» центра энергетики МШУ «Сколково» Алексей Хохлов.

Но сокращение объемов в совокупности с повышенными требованиями к локализации и экспорту оборудования может снизить заинтересованность инвесторов, предупреждает эксперт. По оценке Николая Посыпанко из Vygon Consulting, планы вводов придется сократить до 400 МВт в год, что в три раза меньше показателей в 2020 году в условиях пандемии.

«Часть инвесторов уйдет, технологические цепочки будут низкоконкурентными, и выход на международные рынки если и состоится, то вопреки, а не благодаря»,— считает аналитик.

В «Совете рынка» (регулятор энергорынков) сообщили “Ъ”, что не владеют информацией о принятии окончательных решений по объемам поддержки ВИЭ-генерации в новой программе. «Сокращение объемов приведет к снижению нагрузки на потребителей в электроэнергетике. Но вопрос выполнения условия по непревышению уровня инфляции для роста цен в электроэнергетике зависит не только от программы ВИЭ, но и еще от целого ряда решений по субсидированию различных проектов за счет платежей за электроэнергию, мощность и услуги по передаче»,— говорят в регуляторе. Там считают, что необходимо комплексное решение по ограничению и дальнейшему снижению перекрестного субсидирования и надбавок в электроэнергетике.

Полина Смертина, Татьяна Дятел