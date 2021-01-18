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В 2020 году грузооборот Туапсинского морского порта вырос на 6%

Группа компаний «Туапсинский морской торговый порт» (ТМТП) подвела итоги работы за 2020 год. По данным пресс-службы компании, грузооборот ТМТП увеличился на 6% по сравнению с 2019 годом и составил 14,9 млн т.  

Рост обусловлен увеличившимся объемом перевалки нефтеналивных грузов - 6,8 млн т (+13%),  а также черных металлов -  2,7 млн т (+12%).  Оборот сухих грузов  составил 8,1 млн т (+1%), угля - 3,5 млн т (-3%). Туапсинским зерновым терминалом в 2020 году было перевалено 1,7 млн т зерновых (- 7,7%). Перевалка грузов ро-ро терминала (плодоовощная продукция) - до 0,25 млн т (+23%).

 Объем экспорта достиг показателя 13,9 млн т.

Наталья Решетняк


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