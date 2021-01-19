«Ракушку» Shell нашли на Кубани

ООО «Славянск ЭКО» из Краснодарского края оспаривает решения Роспатента о прекращении правовой охраны сразу трех товарных знаков компании, вынесенные по требованию нефтегазового концерна Shell. Европейская компания заявила, что кубанский производитель нефтепродуктов использовал в своем логотипе изображение раковины морского гребешка— основного изобразительного элемента Shell, что вводит в заблуждение потребителей. Компания «Славянск ЭКО» обратилась в Суд по интеллектуальным правам. По оценке юристов, шансы выиграть спор в суде невелики.

Суд по интеллектуальным правам (СИП) принял к производству три заявления кубанского ООО «Славянск ЭКО» о признании недействительными решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), которая ранее удовлетворила возражения компании Shell Brands International AG против предоставления правовой охраны товарным знакам кубанского нефтепроизводителя из-за сходства до степени смешения с брендом англо-голландской нефтегазовой компании Royal Dutch Shell (концерн «Шелл»). Речь идет о товарных знаках №643330, 657841, 659473. Предварительные судебные заседания назначены на 1, 8 и 15 февраля. Информация об этом появилась на сайте суда.

Как следует из решений Роспатента, речь идет о товарных знаках ООО «Славянск ЭКО», которые были зарегистрированы в 2018 году. Они представляют собой комбинацию из изобразительных и словесных элементов. В центре изображена капля черного цвета, по краям— три фигуры в виде лучей разного размера синего цвета. Элементы заключены в полукруг неправильной формы. Под одним из изображений расположено фирменное наименование ООО «Славянск ЭКО».

Однако 22 июля 2020 года в Роспатент поступило возражение Shell Brands International AG о недействительности предоставления правовой охраны товарным знакам ООО «Славянск ЭКО».

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Славянск ЭКО» зарегистрировано в июле 2011 года в Славянске-на-Кубани. Основным видом деятельности является производство нефтепродуктов. Директором указан Константин Агаджанян. Бенефициар— Валерий Паранянц. Выручка компании в 2019 году составила 102,1 млрд руб., чистая прибыль— 4,5 млрд руб.

По словам представителей европейского концерна, оспариваемые товарные знаки являются сходными до степени смешения с серией знаков компании концерна Shell, имеющий более ранний приоритет. «Представленная серия знаков компании Shell образована за счет стилизованного изображения ракушки, а именно раковины морского гребешка, выполненного в черно-белом и красно-желтом цветовых сочетаниях... в виде геометрической фигуры, верхнюю часть которой составляет полукруг, нижнюю часть составляет ломаная линия, а внутри внешнего контура заключены расходящиеся веером лучи. Оспариваемый товарный знак выполнен также в виде геометрической фигуры, верхнюю часть которой составляет полукруг, а нижнюю часть составляет ломаная линия, а внутри внешнего контура заключены расходящиеся веером лучи»,— приводит доводы представитель концерна.

Сходство товарных знаков, по оценке представителей Shell, вводит в заблуждение потребителей.

Shell— нефтегазовый концерн, который занимается поиском и добычей нефти и газа уже более ста лет. Объединяет энергетические и нефтехимические компании, работающие более чем в семидесяти странах мира.

В компании «Славянск ЭКО» считают, что товарные знаки при первом впечатлении не являются сходными за счет абсолютно разной цветовой гаммы и пр. Также указано, что компания использует в своем товарном знаке стилизованное изображение восхода солнца.

По мнению адвоката, патентного поверенного юридической компании «Усков и Партнеры» Вадима Ускова, шансов оспорить решения Роспатента у ООО «Славянск ЭКО» практически нет.

«Данные суды являются следствием более раннего спора, который возник между компаниями в 2019 году. Тогда "Славянск ЭКО" пытался зарегистрировать товарный знак с тем же изображением, но с красными лучами. Роспатент отказал. "Славянск ЭКО" безрезультатно попытался оспорить решение Роспатента в СИПе. В ходе слушания в качестве третьего лица привлекли компанию Shell, которая и узнала о существовании трех похожих товарных знаков и теперь оспаривает их»,— сообщил адвокат.

По его мнению, «Славянск ЭКО» паразитировал, используя в торговой марке форму ракушки. Кроме того, если сейчас зайти на сайт ООО «Славянск ЭКО», то на фотографии, размещенной на главной странице, видно, что товарный знак изображен на цистернах и он желтого цвета.

«То есть они зарегистрировали использование белого цвета, а используют желтый. Желтый цвет— это, конечно, цвет Shell»,— поясняет господин Усков.

С учетом предыстории и того, как «Славянск ЭКО» использует товарный знак, адвокат уверен, что СИП поддержит решения Роспатента.

«Если "Славянск ЭКО" не перестанет использовать товарный знак в таком виде, какой мы видим на сайте, то я думаю, что Shell совершенно спокойно может предъявить претензию и взыскать компенсацию в размере двукратной выручки кубанской компании»,— заключил собеседник “Ъ-Кубань”.

По мнению юриста ЮК «Интеллект» Владимира Павлюка, компания Royal Dutch Shell в достаточной мере не доказала, что товарный знак ООО «Славянск ЭКО» сходен до степени смешения с ООО «Славянск ЭКО». Также в действиях последнего нет признаков злоупотребления правом, так как оно должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о его наличии не должен являться следствием предположений.

«Высокая степень однородности в рассматриваемом случае не обуславливает вывод о вероятности смешения товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями, в гражданском обороте, так как степень их сходства крайне низка. Решение о покупке товара, как правило, принимается потребителем не на основании просмотра товарного знака, а путем обозревания конкретной упаковки и изучения информации, на нее нанесенной, либо автозаправки»,— отмечает господин Павлюк.

По словам юриста, в рассматриваемой ситуации наличие у компании серии товарных знаков, известность данного бренда среди российских потребителей, длительность и объем использования этого обозначения не влияют на опасность его смешения с обозначением Royal Dutch Shell в гражданском обороте, поскольку в силу низкой степени сходства этих обозначений, наличия определенных пристрастий потребителей, определяющих внимательность при выборе изделия, потребители с высокой долей вероятности не могут быть введены в заблуждение обозначением ООО «Славянск ЭКО» и спутать их.

Наталья Решетняк