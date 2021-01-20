Избежать «ловушки Фукидида»

При новой администрации президента Джо Байдена, вступающего в должность 20 января, Соединенные Штаты окажутся гораздо слабее, чем раньше. В этой ситуации прогнозы в отношении пресловутой «ловушки Фукидида», объясняющей механизм возникновения войн тем, что могущество одной великой страны подвергается опасности со стороны восходящей новой державы, подобны приманке, оставленной в расчете на совершение Китаем стратегического просчета.

Рассказывая о начале новой холодной войны с Пекином, американские стратеги пытаются отвлечь внимание от внутренних проблем США и сформировать в стране консенсус, что позволило бы в конечном счете одержать верх в противостоянии с Китаем.

Китай же должен разгадать этот замысел и противостоять американским установкам на «затяжную войну».

Возможно ли это? При более пристальном рассмотрении выясняется, что вполне возможно.

Судя по отношениям между Китаем и США в 2020 году, стремление сдерживать Пекин противоречило тому, как складывались торгово-экономические связи между двумя странами. Так, в первом полугодии 2020 года товарооборот между Китаем и США составил более $239 млрд, снизившись на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако по итогам первого квартала падение составляло 25,8%.

В августе количество отправленных из Китая в США контейнеров выросло на 19%. Явно просматривается тенденция к восстановлению китайско-американской торговли в средне- и долгосрочной перспективе. Китай остается крупнейшим источником импорта товаров в США с долей 17,11% от совокупного импорта, что свидетельствует о взаимозависимости двух экономик и отсутствии признаков их обособления.

Полным ходом идет сближение двух стран и в финансовой сфере. К середине августа 2020 года два десятка китайских компаний провели размещения на американских фондовых биржах и привлекли более $4 млрд. После прихода к власти президента Дональда Трампа Goldman Sachs, Morgan Stanley, J. P. Morgan Chase & Co., Standard & Poor`s, Fitch Ratings и ряд других компаний значительно нарастили присутствие на китайском рынке. Учитывая все это, развязанная США «война» против Китая больше похожа на перебранку, чем на холодную войну.

На этой неделе в Вашингтоне к власти придет новая администрация. Так что сейчас самое время вспомнить, что державы-гегемоны по всему миру приходили в упадок на протяжении последних 5 тыс. лет не из-за соперничества за господство с внешним врагом, а из-за своей внутренней слабости. Именно внутренними причинами объясняется падение более 20 китайских династий. То же самое относится к Римской империи. Учитывая это, решение Китая не вступать в навязанную президентом Трампом новую холодную войну не следует считать трусливым отступлением или проявлением беспомощности. Этот выбор обусловлен историческим опытом и рациональным восприятием соотношения собственных и чужих интересов. Подобно дамоклову мечу угроза новой холодной или даже «горячей» войны все еще нависает над китайско-американскими отношениями. Однако обе стороны вполне могут не попасть в «ловушку Фукидида».