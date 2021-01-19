Танкер потерло льдами

Проект НОВАТЭКа «Ямал СПГ» может временно лишиться одного из своих ледовых танкеров — «Николая Евгенова», который сейчас завершает проход по Севморпути без сопровождения ледокола. По данным “Ъ”, на судне вышел из строя один из трех азиподов — двигательных установок, но танкер продолжает движение самостоятельно. Пока, как утверждают собеседники “Ъ”, нельзя оценить серьезность поломки: может потребоваться как ремонт, так и замена азипода, в последнем случае нужно будет поставить судно в док примерно на месяц. Эксперты отмечают, что временное выбытие одного танкера не должно критично сказаться на отгрузках «Ямал СПГ».

По данным “Ъ”, СПГ-танкер «Николай Евгенов» (принадлежит Yamal Arc7 LNG, где 50% у Teekay, 50% — у China LNG Shipment), осуществляющий сверхранний рейс с грузом НОВАТЭКа в Азию через восточный сектор Севморпути, столкнулся с проблемами. Начиная с субботы 16 января судно заметно снизило скорость движения, которая порой падала до трех узлов. Как утверждают источники “Ъ”, это связано с отказом одного из трех азиподов (двигательных установок).

Тем не менее, согласно данным marinetraffic, судно продолжило движение во льдах самостоятельно и уже практически завершило проход СМП — по состоянию на вечер 18 января танкер входил в Берингов пролив. Срок прибытия в конечную точку маршрута — китайский порт Цзинтан (Таншань) — 28 января. Снижение скорости, скорее всего, приведет к задержке с отгрузкой и штрафам.

Леонид Михельсон, председатель правления НОВАТЭКа, 18 января Расширение периода навигации по СМП за счет сокращения практически вдвое расстояния и времени транспортировки СПГ в порты Азии по сравнению с традиционным маршрутом через Суэцкий канал позволяет сократить выбросы углерода на 7 тыс. тонн в расчете на круговой рейс

Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, говорит, что сейчас танкер уже завершает выход из Севморпути со скоростью семь узлов. У судна возникли проблемы с центральным азиподом, скорее всего, по программной части. Он сомневается, что танкер придется ставить в док — наиболее вероятно, для устранения проблемы потребуется сервисный инженер. Еще один собеседник “Ъ” утверждает, что вопрос о необходимости докования еще не решен — если все-таки потребуется замена азипода, обычно она занимает около месяца.

В НОВАТЭКе комментариев не предоставили.

Навигация в восточном секторе СМП обычно длится с июля по декабрь, но НОВАТЭК пытается расширить ее сроки.

Так, в прошлом году компания впервые начала отправлять танкеры на восток в сопровождении ледоколов со второй половины мая. Теперь НОВАТЭК решил отправить два пробных груза по этому маршруту без сопровождения ледокола: 5 января из Сабетты на Ямале вышел танкер «Кристоф де Маржери», а вслед за ним 6 числа — «Николай Евгенов». При этом НОВАТЭК запланировал еще несколько рейсов на восток этой зимой, но уже в сопровождении ледоколов. Поставки в Азию сейчас очень выгодны, поскольку холодная зима подняла спотовые цены на СПГ в этом регионе выше $1000 за тыс. кубометров, что втрое выше, чем в Европе.

«Кристоф де Маржери» (принадлежит «Совкомфлоту») преодолел Севморпуть без происшествий за 11 суток при средней скорости 9,6 узла. Как сообщила компания 18 января, с разницей в сутки аналогичный переход по СМП выполнил еще один газовоз этой серии (речь идет о «Николае Евгенове»), который использовал данные «Кристофа де Маржери» и канал, проложенный им в ледовых полях, что дало возможность отработать тактику взаимодействия двух газовозов арктического ледового класса при самостоятельном плавании в ледовых условиях. В релизе НОВАТЭКа, выпущенном 18 января, лишь отмечается, что «Николай Евгенов» завершает самостоятельный переход по СМП.

Глава консультационного центра «Гекон» Михаил Григорьев отмечает, что если будет проведена замена или ремонт азипода, то она будет происходить в Азии. Время ремонта оценить сложно. По мнению эксперта, вывод из эксплуатации одного газовоза на месяц значимо не скажется на перевозках «Ямал СПГ». «Если не будет рейсов на восток, а они пока под вопросом, то график вывоза будет соблюдаться»,— полагает он.

Татьяна Дятел, Анастасия Веденеева