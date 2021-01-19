Репутация, сравнимая с ампутацией

Сотни грузовиков в понедельник оставались в многокилометровых очередях на пропускных пунктах Грузии и России на Военно-Грузинской дороге, закрытой из-за погодных условий еще 11 января. Эта дорога — ключевая магистраль, связывающая с РФ не только Грузию, но и Армению. При этом теперь, после достижения лидерами России, Армении и Азербайджана договоренностей о транспортном развитии региона, она, как опасаются в Грузии, свое значение потеряет, что станет ударом по грузинской экономике. Оппозиция Грузии в лице экс-президента Михаила Саакашвили уже предупредила, что над страной нависла угроза превращения в «ампутированную часть Южного Кавказа», которая «никому не нужна».

Движение по Военно-Грузинской дороге было запрещено для всех видов транспорта еще вечером 11 января. Причиной стало ухудшение погодных условий на территории Грузии. И с тех пор заметного улучшения не произошло. Как рассказали в понедельник днем «Интерфаксу» в пресс-службе главного управления МЧС по Северной Осетии, сотни грузовиков в тот момент оставались на пропускном пункте со стороны России. «Проезда ожидают 650 большегрузов. Развернут дополнительный пункт обогрева»,— отметил собеседник агентства. На грузинской стороне также выстроились сотни трейлеров с грузом. Длина очереди превысила 10 км.

Перекрытия Военно-Грузинской дороги по погодным условиям не редкость. Между тем эта трасса имеет стратегическое значение, причем не только для Грузии, но и для Армении, блокированной с востока Азербайджаном.

Ранее Азиатский банк развития совместно с Европейским банком реконструкции и развития выделил Грузии около $500 млн на реконструкцию автодороги именно с учетом ее значимости для Армении. Но теперь будущее этого проекта туманно.

Причина — договоренности о «разблокировке всех экономических и транспортных связей в регионе», достигнутые в Москве 12 января премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым при посредничестве президента РФ Владимира Путина. Напомним, что речь идет о двух основных направлениях. Во-первых, это коридор из основной части Азербайджана в анклав — Нахичевань, который должен пройти через Сюникскую область Армении. А во-вторых, железная дорога из Еревана в ту же Сюникскую область, которая проложена через Нахичевань.

Оба маршрута активно использовались в советское время, но с началом нагорно-карабахского конфликта прекратили существование.

Если проект будет реализован, Азербайджан получит новый транспортный маршрут в Нахичевань и Турцию, Россия — в Турцию и Армению, а Армения — в Иран и Россию. И следовательно, значение Военно-Грузинской дороги резко снизится.

Власти Грузии достигнутую в Москве договоренность до сих пор не комментируют. Но тема все равно вошла в национальную политическую повестку. О «катастрофических последствиях» реализации проекта для транзитной значимости Грузии объявил третий президент страны Михаил Саакашвили. Выступая в эфире оппозиционной телекомпании «Мтавари Архи» («Главный канал»), он подробно рассказал, как за годы своего президентского правления пытался использовать географическое положение Грузии для повышения ее «геополитической значимости». «Мы были нужны как Азербайджану для связи с Турцией, так и Армении для связи с Россией»,— объяснил политик, показывая в прямом эфире маршруты на карте. Он особо отметил, что именно через Грузию проходила единственная автомагистраль из Армении в РФ, и добавил: «Более того, Армения надеялась на открытие железнодорожного сообщения с Россией через Абхазию».

Теперь же, как отмечает экс-президент, Грузия может превратиться в «ампутированную часть Южного Кавказа», которая «никому не нужна». В «уничижении транзитной функции Грузии» господин Саакашвили винит президента России.

«Путин привез Алиева и Пашиняна в Москву и сказал им: "Зачем вам Грузия?"»,— предложил свою версию событий бывший грузинский лидер. «Ненужность» Тбилиси, по утверждению оппозиционера, «наверняка приведет к тому», что Баку перестанет поставлять ей природный газ по льготной цене, а Армения руками неких «реваншистских элементов» якобы попытается компенсировать горечь поражения от Азербайджана отторжением от Грузии региона Джавахети, где армяне составляют 97% населения.

Ряд грузинских экспертов убеждены, что апокалиптическая картина, нарисованная экс-президентом, по сути, не очень далека от реального положения вещей. «Все эти транспортные проекты предопределяли очень важную геополитическую функцию Грузии, в свою очередь, обеспечивающую ее государственную устойчивость»,— подчеркнул в беседе с “Ъ” политолог Георгий Хухашвили. Он считает, что востребованность грузинских черноморских портов Поти и Батуми «находится в зоне серьезного риска».

По утверждению эксперта, железная дорога Баку—Тбилиси—Карс, по которой 14 января началась регулярная транспортировка грузов из Азербайджана в Турцию, «может превратиться в один из самых неудачливых проектов».

Причем грузинский участок железной дороги, как напомнил Георгий Хухашвили, «построен за счет кредита Азербайджана», и Тбилиси «придется расплачиваться в любом случае».

Между тем эксперт аналитического ресурса Nation.ge Давид Авалишвили уверен, что ситуацию не следует воспринимать в столь темных тонах. Он отметил, что, например, уже функционирующие нефтепроводы Баку—Тбилиси—Супса и Баку—Тбилиси—Джейхан, также как и газопровод Баку—Тбилиси—Эрзерум, «никуда не денутся», принося стране немалую прибыль и пользу. «Грузия по долгосрочным контрактам получает 5% энергоносителей, экспортируемых по этим трубопроводам, и имеет право покупать значительные объемы газа и нефти по льготным ценам»,— напомнил эксперт.

Кроме того, по мнению господина Авалишвили, для автомобильной связи между Турцией и северными районами Азербайджана «грузинская трасса гораздо удобнее, чем горная дорога через Нахичевань и Армению».

Впрочем, некоторые инициативы все-таки окажутся под ударом. Среди них — любимый проект Михаила Саакашвили «Лазика», то есть строительство в местечке Анаклия близ границы с Абхазией глубоководного порта с пропускной мощностью 100 млн тонн в год. Планировалось, что порт будет использоваться для доставки грузов из Восточного Китая в Южную Европу. Но если московские договоренности будут реализованы, «Новый шелковый путь» может пойти по другим маршрутам, увеличивая экономические проблемы Грузии, равно как и вероятность социально-политических катаклизмов на фоне непримиримого противостояния между правительством Георгия Гахарии и «объединенной оппозицией» во главе с Михаилом Саакашвили.

Георгий Двали, Тбилиси