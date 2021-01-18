Объем Краснодарского водохранилища увеличился до 486 млн кубометров

В результате обильных осадков объем Краснодарского водохранилища увеличился до 486 млн куб. м., что больше по сравнению с июльскими показателями в два раза. Об этом сообщает «Кубань-24» со ссылкой на директора водохранилища Игоря Бадалова.

За неделю приток в водоем составил около 200 млн куб. м. К примеру, в субботу уровень воды поднялся на 30 см. По оценке специалиста, в первую очередь, уровень воды в водохранилище повысился за счет рек. Если динамика сохранится, то засуха 2020 года не повторится. По словам господина Бадалова, ожидается, что в 2021 году приток в водохранилище будет на уровне среднегодового.

Кроме того, на объекте увеличили сброс воды в реку Кубань до 100 куб. м в секунду. Этого объема достаточно, чтобы сберечь обитателей реки.

Как писал "Ъ-Кубань", в ноябре уровень воды в обмелевшем Краснодарском водохранилище достиг 26 м (при нормальном уровне в 32,75 м). В августе из-за аномальной жары и отсутствия дождей уровень воды в Краснодарском водохранилище опустился до критической отметки.

Наталья Решетняк