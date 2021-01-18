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Кубань в 2020 году заняла шестое место в РФ по количеству корпоративных банкротств

В Краснодарском крае в 2020 году суды ввели конкурсное производство в отношении 292 юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств. Об этом “Ъ-Кубань” сообщили в пресс-службе проекта «Федресурс».

По этому показателю Кубань занимает шестое место в России. Годом ранее в Краснодарском крае признали банкротами 326 компаний, уточняют в «Федресурсе».

Больше всего случаев корпоративного банкротства в 2020 году зафиксировано в Москве (2012), Санкт-Петербурге (729) и Московской области (706). Из нестоличных регионов в топ-5 также попали Свердловская область (349) и Татарстан (309).

Всего в 2020 года несостоятельными были объявлены 9931 юрлицо – это на 19,9% меньше, чем годом ранее. Чаще всего банкротами становились компании, работающие в сфере торговли (2583), строительства (2111) и недвижимости (1183).

«Мораторий на подачу кредиторами заявлений о несостоятельности компаний и предпринимателей из пострадавших от пандемии отраслей способствовал снижению числа банкротств в 2020 году. Запрет был снят 7 января 2021 года, но пока число сообщений кредиторов о намерении признать компании банкротами не превышает средний уровень января 2020 года», - прокомментировал руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в Краснодарском крае в 2020 году банкротами также стали 5574 граждан. Это вдвое больше, чем годом ранее. По итогам 2020 года регион занял третье место по количеству личных банкротств.

Алексей Белянин


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