Число личных банкротств в Краснодарском крае в 2020 году выросло вдвое

В Краснодарском крае в 2020 году банкротами стали 5574 граждан. Это вдвое больше, чем годом ранее, сообщили “Ъ-Кубань” в пресс-службе проекта «Федресурс».

В 2019 году число личных банкротств составляло 2745, всего в 2015-2020гг. банкротами на Кубани признали 11,7 тыс. человек. Таким образом, несостоятельными в регионе становятся 98 человек на каждые 100 тыс. жителей.

По итогам 2020 года Краснодарский край занял третье место по количеству личных банкротств. Больше всего несостоятельных граждан выявлено в Москве (7461) и Московской области (6653). Меньше всего личных банкротств произошло в Чечне (20), на Чукотке (9) и на Байконуре (1). Кроме того, ни одного личного банкротства не было выявлено в Ненецком автономном округе.

Всего в 2020 году несостоятельными были признаны 119 тыс. граждан — в 1,7 раза больше, чем годом ранее.

« Освобождение граждан от непосильных долгов имеет прежде всего социальное значение. Мы даем тем, кто попал в трудную финансовую ситуацию, возможность «перезапуститься». Поэтому повышение информирования тех, кому эта процедура предназначена, несомненно влияет на увеличение количества процедур банкротства граждан. С каждым месяцем все больше людей узнают - больше идёт заявлений. Мы подключили регионы для адресной работы с теми, кто может на внесудебное банкротство претендовать», ­ прокомментировал рост числа личных банкротств заместитель Минэкономразвития РФ Илья Торосов.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, с января по сентябрь 2020 года в Краснодарском крае стали банкротами 3,4 тыс. человек. Тогда регион занимал пятое место в РФ по этому показателю.

Алексей Белянин