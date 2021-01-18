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Удмуртия выделила 788 млн рублей на поддержку при оплате услуг ЖКХ

В 2020 году из бюджета Удмуртии выделили 788 млн руб. в качестве финансовой помощи при оплате услуг ЖКХ. Поддержку получили 56 тыс. семей, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Отметим, что компенсацию в 30% платы за коммунальные услуги получили многодетные семьи и семьи, чья плата за ЖКХ превышает 22% от совокупного дохода семьи.

В 2021 году власти республики намерены предоставить субсидию 25 тыс. семей на общую сумму 569 млн руб. Из них 132,8 млн руб. предусмотрены на компенсации для 17 тыс. многодетных семей.

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