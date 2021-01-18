Жителя Самары оштрафовали за покушение на мошенничество с получением прав в ГИБДД

Суд признал жителя Самары виновным в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ). Ему назначен штраф на сумму 200 тыс. руб. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии правоохранителей, мужчина в текущем году получил от другого местного жителя 162 тыс. руб. Деньги передавались в качестве взятки для сотрудников ГИБДД.

Предполагалось, что за незаконное вознаграждение они должны будут выдать водительские удостоверения категорий А и В без фактической сдачи экзаменов. При этом обвиняемый не имел реальной возможности исполнить обещанное.

Георгий Портнов