Количество киберпреступлений в Свердловской области выросло на 56%

За 2020 год количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (ИКТ), в Свердловской области выросло на 56,4%, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Всего за год на территории региона было зарегистрировано более 13,2 тыс. киберпреступлений.

Так, за прошлый год было зарегистрировано более 9,1 тыс. преступлений, совершенных с использованием интернета, говорится в сообщении. Из них — более 4,1 тыс. совершены с использованием расчетных карт, и более 6,7 тыс. — с использованием средств мобильной связи.

В целом, в 2020 году на территории Свердловской области было зарегистрировано более 58,4 тыс. преступлений. По данным прокуратуры региона, это на 1,3% больше, чем в 2019 году. 49,3% преступлений отнесены к категории небольшой тяжести, 22,6% являются тяжкими и особо тяжкими. При этом количество краж, совершенных с проникновением в жилище, сократилось на 33,5% относительно 2019 года.

Михаил Мананников