Корпоративные новости на «Ъ FM»

Российская «Биннофарм Групп» начнет выпускать фавипиравир индийского производителя. Предприятия фармхолдинга, входящего в АФК «Система», будут заниматься как поставками произведенного в Индии препарата, так и его выпуском на двух заводах – в Подмосковье и Ставрополе. Фавипиравир присутствует в рекомендованных Минздравом схемах лечения COVID-19 при всех формах течения заболевания – легкой, среднетяжелой и тяжелой. Он входит в перечень жизненно важных лекарств. «Несмотря на начало массовой вакцинации, потребность в препаратах для лечения COVID-19 остается высокой." – подчеркнул гендиректор компании Рустем Муратов.

Капитализация Ozon достигла почти $11 млрд. Таким образом, Ozon Holdings стал крупнейшим российским ритейлером, ценные бумаги которого торгуются на российском фондовом рынке, обогнав X5 Retail Group. Аналитики прогнозируют, что Ozon продолжит опережать своих ключевых конкурентов по темпам роста. Как отметил управляющий партнер АФК «Система» Алексей Катков, Ozon продолжает демонстрировать опережающие темпы роста на фоне популярности электронной коммерции в России, что отвечает общемировому тренду.

Honda опубликовала первое изображение кроссовера HR-V нового поколения. Японский бренд заявил, что официальная премьера автомобиля состоится 18 февраля. На фото видна лишь задняя часть кроссовера. Судя по картинке, машина получит узкие фонари, спойлер и прямоугольный лючок бензобака. Новинку предложат с гибридной силовой установкой. Вся остальная информация о машине пока в секрете.